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Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском выросло до 12

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Фото: ТАСС/Телеканал ОСА
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До 12 человек возросло количество пострадавших из-за взрывов боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, сообщили во вторник, 6 августа в районной больнице.

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В медучреждении отметили, что 12-м пострадавшим стал пожарный.

«У него баротравма. Решается вопрос о госпитализации», - приводит сообщение «РИА Новости».

Все госпитализированные ранее находятся в состоянии средней степени тяжести. К утру вторника из Ачинска были эвакуированы порядка 4 тыс. человек. Также в пункты временного размещения доставлены жители близлежащих деревень.

МЧС и спасатели обследуют эвакуированные села. К настоящему моменту взрывы на складе боеприпасов прекратились.

В район переброшены саперы, пожарные, спецтехника и новейшие роботы для тушения пожара и разминирования оставшихся снарядов.

К месте ликвидации пожара с группой специалистов также прибыл замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

5 августа в арсенале пороховых зарядов произошло возгорание и начались взрывы боеприпасов. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов.

На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации.

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