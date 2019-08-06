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Жена Овечкина оказалась под капельницей

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Жена российского хоккеиста Александра Овечкина попала в больницу, где ей поставили капельницу. Об этом Анастасия Шубская сообщила в своем Instagram.

По ее словам, в больнице она оказалась из-за проблем с почками, теперь девушка находится под присмотром врачей. При этом Шубская призналась, что смогла выйти из больницы на концерт певицы Дженнифер Лопес.

«Вырвалась на концерт и обратно — долечивать почки», — написала она.

Концерт Дженнифер Лопес прошел на сцене московского стадиона «ВТБ Арена» 4 августа. В честь 50-летнего юбилея поп-звезда выступила с шоу It’s My Party. Одну из песен Лопес спела вместе со своей 11-летней дочерью Эммой.

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