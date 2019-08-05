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Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей в России

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Фото: Depositphotos
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Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей. При этом от 60 до 80% заболевших диабетом не знают о том, что они больны, рассказала в понедельник, 5 августа, председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при МТПП Алла Обухова.

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В связи этим с сентября гильдия запускает программу по раннему выявлению заболевания. Для этого разработана анкета из восьми вопросов. После ответа на них любой человек сможет выяснить, есть ли у него риск возникновения заболевания.

По словам Обуховой, акция направлена на выявление ранних и скрытых форм диабета. «А первые симптомы — это снижение работоспособности, усталость, снижение умственной активности. То есть у человека начинает страдать качество жизни, а он не может понять, почему», — цитирует председателя гильдии НСН.

В медицинских центрах, являющихся членами гильдии, можно будет бесплатно сдать два анализа, а затем получить подробные рекомендации по питанию и физическим нагрузкам.

26 июля ученые из Университета Лаваля (Канада) пришли к выводу, что витамин D может значительно замедлить развитие диабета второго типа, а также помочь людям с диагностированным преддиабетом.

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