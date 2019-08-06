Догнать и перегнать: спин-офф «Форсажа» сместил «Короля Льва»

Более 1,5 млн российских зрителей посмотрели в минувший уикенд комедийный боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» — касса картины, по данным ЕАИС, составила 468 млн рублей. В два раза меньше, 217 млн рублей, смог собрать «Король Лев», доведя свой совокупный бокс-офис до 2,23 млрд. У остальных фильмов отечественного проката показатели в этот раз были значительно слабее.

Главной интригой уикенда был старт «Хоббса и Шоу». Известно, что «Форсаж» — франшиза, у которой невероятно преданная аудитория, приносящая только в России по 1,5 млрд рублей сборов на каждый фильм. Но даже у суперприбыльных брендов спин-оффы временами оказываются провальными, как это было, например, в случае с боевиком про молодого Хана Соло, персонажа из «вселенной» «Звездных войн». Но здесь, к счастью для индустрии, всё оказалось не так.

— «Форсаж» — самая длинная франшиза в мире, и отличный результат спин-оффа «Хоббс и Шоу» ясно дал понять: запала хватит еще на девять «Форсажей» вперед, — поделилась с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Изначально рынок не делал высоких ставок на проект, но по мере появления материалов и рекламной активности ожидания заметно подросли. Примерно на треть от сборов в первый уикенд отстает новинка от показателей двух предыдущих частей франшизы, что связано исключительно с периодом отпусков. По степени зрелищности, юмору и самоиронии фильм превосходит все предыдущие части.

Еще одним интересным стартом уикенда был украинский анимационный блокбастер «Руслан и Людмила: Перезагрузка». Этот амбициозный проект делался при участии голливудских специалистов, он изначально был ориентирован на международный прокат, даже говорили все его персонажи на английском — украинский дубляж накладывался уже после, как и российский. Мультик уже выпущен в нескольких десятках стран, но в России ему не помогло ни высокое качество анимации, ни отсылка к героям пушкинской сказки, с сюжетом которой, впрочем, авторы обошлись весьма вольно. Лента собрала всего 15 млн рублей.

— Фильм «Руслан и Людмила: Перезагрузка», хоть и занял третью строчку рейтинга, сравниться с лидерами гонки, к сожалению, не смог — семейная аудитория продолжает выбирать масштабный проект «Диснея», — поясняет Ольга Зинякова. — К тому же прокатчики делают ставку на блокбастеры — анимационной новинке было отведен слишком маленький процент сеансов, чтобы претендовать на выдающиеся сборы.

Действительно, сеансов у «Руслана и Людмилы» было всего 8 тыс. — против почти 26 тыс. у «Короля Льва». Но явка даже на эти показы была удручающе низкая, в среднем по девять человек.

На пятом месте в десятке оказался французский костюмный экшен «Видок: Охотник на призраков» с Венсаном Касселем. У него 7,5 млн рублей, что на фоне показателей других релизов последних двух недель можно считать хорошим результатом.

— Если с лидерами гонки уикенда всё было более-менее предсказуемо, то с остальными участниками топ-10 ситуация интереснее, — отметила Ольга Зинякова. — Зритель проигнорировал выход новых хорроров, предпочитая им «Солнцестояние» (седьмое место): ни «Маленького красного платья», ни «Вельзевула» в топе не оказалось. Вышедший еще месяц назад «Человек-Паук: Вдали от дома» продолжает собирать кассу — он занял четвертую строчку рейтинга. Кажется, зритель всерьез проникся новым корейским кино, потому что «Паразиты» (шестое место) стабильно держатся в середине топа и позиций не сдают. Отдельно хочется отметить успех перевыпуска «Бойцовского клуба» (девятое место). Он показывает, что классика может соперничать за зрительское внимание с новинками. Хорошие показатели «Бойцовского клуба» укрепляют тренд на повторный прокат.

В ближайший уикенд ожидается выход нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». В главных ролях — Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Также аудиторию ждет очередной хоррор, на этот раз речь идет о продюсерском проекте Гильермо дель Торо «Страшные истории для рассказа в темноте» по мотивам популярной на Западе книги Элвина Шварца.