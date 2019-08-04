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В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В аэропорту Шереметьево случилось кратковременное отключение электричества. Об этом 4 августа ТАСС сообщили в пресс-службе.

По словам представителя аэропорта, причиной частичного отключения электропитания в терминале D стало короткое замыкание на подстанции Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК). Задержки рейсов не произошло, сбой, произошедший в 11:50, урегулировали в 12:03.

Ранее в этот же день корреспондент The Village сообщил, что в терминале отключились рамки досмотра, из-за чего в него некоторое время не пропускали людей. Ручной досмотр багажа запретили, а образовавшаяся очередь насчитывала более 100 человек.

3 августа в Шереметьево обрушилось основание крыши ангара для воздушных судов. По словам представителя пресс-службы авиаузла Романа Гениса, в результате инцидента никто не пострадал, на обслуживание пассажиров он также не оказал влияния.

За день до этого стало известно, что британская компания Stasher назвала международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина в Москве лучшей воздушной гаванью планеты.

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