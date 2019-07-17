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Сервис по продаже билетов назвал самые абсурдные просьбы пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Онлайн-сервис по продаже авиа- и ж/д билетов Ozon.travel собрал самые необычные, абсурдные и нелепые просьбы пассажиров, которые поступали в контактный центр за первые шесть месяцев 2019 года.

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В начале зимы клиент выяснял, как провезти в поезде тушу мертвого медведя. Он слишком гордился своей охотничьей добычей и не хотел расставаться с ней даже в дороге, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий».

Один клиент планировал романтическое путешествие с любовницей. Ради сохранения семейной жизни он попросил сотрудников сервиса поменять во всех билетах имя своей спутницы на мужское.

Другой путешественник опоздал на самолет и рассказал оператору колл-центра историю о том, как он пытается продать обручальное кольцо прямо в аэропорту, чтобы купить новый билет.

Однажды в центр поддержки позвонила девушка в панике со словами: «Я опаздываю, еду в «Аэроэкспрессе», попросите пилота задержать самолет».

Другой путешественник попытался оформить билет на поезд из Уфы в Дубай. Мужчина очень возмущался, когда выяснил, что таких предложений не существует, отметили в компании.

Кроме того, сотрудники сервиса сталкивались с просьбами вернуть деньги за билеты, купленные не у них.

Один же пассажир просил совета, как лучше провезти с собой жареного поросенка и 20 л вина в ручной клади.

За последние пять лет количество bleisure-путешествий (bleisure — от business (бизнес) и leisure (досуг). — Ред.) по России выросло на 43%, следует из исследования агентства делового туризма «Аэроклуб». Формат совмещает в себе командировку и отдых: сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил в рабочих целях.

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