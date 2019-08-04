Рэпер Мот заявил о схожести Крыма и Монако

Российский рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников) заявил, что Крым по своей атмосфере никак не уступает Монако.

По его словам, в последнее время он часто прилетает на полуостров на гастроли, и Крым ему очень нравится.

«Буквально вчера у нас был концерт в Монако, в Монте-Карло. Сегодня мы в Крыму, и могу сказать, что вообще ни разу не уступает и погода, и атмосфера, и музыка», — цитирует артиста «РИА Новости» в субботу, 3 августа.

31 июля журналистка польской газеты Ивона Трусевич написала, что Крым становится всё более популярным туристическим направлением, особенно среди россиян, из-за низких цен на курорте.