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Швейцарский журналист рассказал, почему Крым останется частью России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Журналист и писатель Кристиан Мюллер из Швейцарии объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в интернет-газете Infosperber.

По его словам, жители Крыма на протяжении своей истории неоднократно доказывали, что готовы до конца отстаивать собственные интересы. Именно поэтому они не уступят натиску Украины, которая пытается вернуть полуостров.

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Мюллер пообщался с крымчанами, чтобы понять их отношение к воссоединению с Россией, после чего убедился в своей правоте. Отмечая настроение населения Севастополя, которое открыто заявляло о готовности к обороне, Мюллер заметил, что город добровольно никогда не вернется в состав Украины.

В конце июня американский журналист опубликовал материал о своей поездке в Крым в Los Angeles Times. Автор рекомендует путешественникам посетить дворцы, виноградники, бухты, леса и водопады, горы и каньоны. Опдайк упомянул, что за посещение Крыма могут последовать санкции со стороны Украины, но это, по его мнению, не повод отказываться от визита.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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