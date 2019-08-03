Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

Свое сообщение жена посла разместила 3 августа на странице соцсети. По словам Хантсман, заявление CNN о том, что супруги якобы находятся в «прощальном турне», и об их предстоящем отъезде из Москвы являются выдумкой журналистов. Она добавила, что объявление об отъезде может вскоре последовать от самого Джона Хантсмана, но не стоит делать поспешные выводы из публикаций в соцсетях.

2 августа телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников сообщил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора обсудили необходимость назначения нового посла США в России, связанную со скорым уходом с этого поста Джона Хантсмана.

Телефонный разговор состоялся вечером 31 июля по инициативе Вашингтона. Президенты обсудили вопросы торговли, кроме того, Трамп предложил помощь США в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Позднее американский лидер заявил, что его беседа с Путиным хоть и была короткой, но носила конструктивный характер.