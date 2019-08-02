Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны. Об этом 2 августа она сообщил у себя в Twitter.

Трамп пообещал объявить о новом кандидате на пост руководителя ведомства в ближайшее время и пояснил, что Рэтклифф решил остаться в Конгрессе, где он выполняет выдающуюся работу.

29 июля Трамп сообщил, что выдвинет Рэтклиффа на пост директора нацразведки, и заявил, что нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет в отставку 15 августа.

12 июля стало известно, что Трамп подумывает об увольнении Коутса. Источники также рассказали о желании Трампа ликвидировать управление директора нацразведки, которое он считает ненужным. Однако в связи с тем, что сделать это невозможно по политическим соображениям, американский лидер планирует понизить статус управления.