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Washington Post сообщила о возможной отставке главы нацразведки США

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Фото: Global Look Press/Douglas Christian
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения директора Национальной разведки Дэниела Коутса, который занимает эту должность почти два года, пишет The Washington Post.

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Как сообщили газете источники, знакомые с ситуацией, глава Белого дома все больше разочаровывается в работе Коутса. Американского лидера, в частности, не устраивают публичные заявлениями главы Нацразведки, которые, «подрывают политические цели главы государства», особенно в отношении Северной Кореи, Ирана, а также в вопросе борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По данным издания, на днях Трамп заявил одному из своих советников, что Коутс «не лоялен» по отношению к президенту США и «он не в команде». При этом источники газеты обращают внимание на то, что напряженные отношения сторон сохраняются уже на протяжении долгого времени, но глава Нацразведки так и не был уволен.

В начале февраля Коутс заявил о необходимости противостоять России и Китаю, так как от них исходит главная угроза для безопасности Соединенных Штатов. Так, на слушаниях в сенате он отметил, что «Москва остается эффективным противником с широкими возможностями» в области кибершпионажа и политического влияния.

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