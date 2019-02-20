Washington Post сообщила о возможной отставке главы нацразведки США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения директора Национальной разведки Дэниела Коутса, который занимает эту должность почти два года, пишет The Washington Post.

Как сообщили газете источники, знакомые с ситуацией, глава Белого дома все больше разочаровывается в работе Коутса. Американского лидера, в частности, не устраивают публичные заявлениями главы Нацразведки, которые, «подрывают политические цели главы государства», особенно в отношении Северной Кореи, Ирана, а также в вопросе борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По данным издания, на днях Трамп заявил одному из своих советников, что Коутс «не лоялен» по отношению к президенту США и «он не в команде». При этом источники газеты обращают внимание на то, что напряженные отношения сторон сохраняются уже на протяжении долгого времени, но глава Нацразведки так и не был уволен.

В начале февраля Коутс заявил о необходимости противостоять России и Китаю, так как от них исходит главная угроза для безопасности Соединенных Штатов. Так, на слушаниях в сенате он отметил, что «Москва остается эффективным противником с широкими возможностями» в области кибершпионажа и политического влияния.