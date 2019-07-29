Прямой эфир

Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На пост директора национальной разведки президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа. Об этом глава Белого дома сообщил в воскресенье, 28 июля, в своем Тwitter-аккаунте.

Капитолийский фронт: демократы в США ступили на скользкий путь в борьбе против Трампа
Противники действующего президента намерены довести дело до импичмента

«Я рад анонсировать, что очень уважаемый конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора национальной разведки», — написал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет в отставку 15 августа, отмечает «Газета.ру».

12 июля стало известно, что Трамп подумывает об увольнении Коутса. Источники также рассказали о желании Трампа ликвидировать управление директора нацразведки, которое он считает ненужным. Однако в связи с тем, что сделать это невозможно по политическим соображениям, американский лидер планирует понизить статус управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Washington Post сообщила о возможной отставке главы нацразведки США
Глава нацразведки США предупредил об угрозе нападения России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017