Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США

На пост директора национальной разведки президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа. Об этом глава Белого дома сообщил в воскресенье, 28 июля, в своем Тwitter-аккаунте.

«Я рад анонсировать, что очень уважаемый конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора национальной разведки», — написал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет в отставку 15 августа, отмечает «Газета.ру».

12 июля стало известно, что Трамп подумывает об увольнении Коутса. Источники также рассказали о желании Трампа ликвидировать управление директора нацразведки, которое он считает ненужным. Однако в связи с тем, что сделать это невозможно по политическим соображениям, американский лидер планирует понизить статус управления.