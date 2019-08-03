Суд оштрафовал Любовь Соболь из-за несогласованной акции в Москве

Щербинский районный суд составил административный протокол на организатора несанкционированной акции Любовь Соболь и назначил наказание в виде штрафа в 300 тыс. рублей. Об этом 3 августа сообщает корреспондент «Известий» из зала заседания.

Женщине вменяется правонарушение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП — о повторном нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Соболь вину не признала, указав, что решение суда «необоснованно и противозаконно».

Наказание по данной статье предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток.

Ранее в этот же день сообщалось, что Соболь задержали на выходе из ее штаба — она направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце.

Накануне прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение. В прокуратуре подчеркнули, что любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие — «прямое нарушение закона».

В этот же день стало известно, что власти Москвы согласовали проведение акции «За допуск» независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Согласованное число участников мероприятия — до 100 тыс. человек.

Предыдущая несанкционированная акция в центре Москвы прошла 27 июля, выйти на улицы людей призывали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на митинг собралось около 3,5 тыс. человек. В ходе акции дебоширы применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице.

В результате было задержано более 1 тыс. человек, из которых около 600 не являются москвичами. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. Возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти (ч. 1–3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ), четверым участникам акции предъявлены обвинения.