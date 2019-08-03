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Появились подробности дела об отмывании денег против ФБК

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Отмывание денег некоммерческой организацией Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) могло совершаться под прикрытием избирательной кампании Алексея Навального в 2018 году. Об этом 3 августа сообщает RT со ссылкой на источники.

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По информации следствия, сотрудники фонда и люди, которые имеют к нему отношение, с января 2016 по декабрь 2018 года «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».

В СК добавили, что подозреваемые внесли ту же сумму денег на счета нескольких банков через устройства Cash-in и Recycling. Затем соучастники перевели зачисленные деньги на расчетные счета ФБК, тем самым профинансировав деятельность фонда и «завершив совместные преступные действия по их легализации».

Следствие устанавливает личности всех участников преступления и источники получения денежных средств.

В этот же день, 3 августа, СК возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался основанный Алексеем Навальным ФБК.

Накануне стало известно, что под подозрением в отмывании средств, в частности, оказался бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер фонда Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади и еще несколько сотрудников. В их отношении шла проверка.

Правоохранители выяснили, что именно через их счета проходили крупные суммы денег неизвестного происхождения. Так, на счета подозреваемых в Альфа-банке в 2017–2018 годах поступило более 1 млрд рублей. Следователи полагают, что деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».

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