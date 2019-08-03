На Трубной площади начали задерживать участников несогласованной акции

Сотрудники ОМОНа начали задерживать на Трубной площади участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает корреспондент РЕН ТВ.

Точное число задержанных не сообщается. По данным телеканала, в настоящее время там почти не осталось людей: сотрудники правоохранительных органов постепенно оттесняют митингующих в сторону Цветного бульвара, предупреждая о недопустимости проведения несогласованной акции.

По информации пресс-службы ГУ МВД по столице на 14:30, в несогласованном мероприятии приняли участие порядка 350 человек, около 30 задержали за нарушения общественного порядка. Работающие на месте корреспонденты РЕН ТВ сообщают о большем числе участников.

Ранее стало известно о задержании около 10 протестующих на Пушкинской площади. Также в участок увезли одного из организаторов мероприятия Любовь Соболь.

Предыдущая несанкционированная акция в центре Москвы прошла 27 июля, выйти на улицы людей призывали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на митинг собралось около 3,5 тыс. человек. В ходе акции дебоширы применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице.

В результате задержали более 1 тыс. человек, из которых около 600 не являются москвичами. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. Возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти (части 1–3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ), четверым участникам акции предъявлены обвинения.