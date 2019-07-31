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На 30 суток арестован член руководства Либертарианской партии Светов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресненский суд Москвы в среду, 31 июля, арестовал представителя федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Причиной ареста стало повторное нарушение законодательства о митингах.

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Как пояснили в суде «Интерфаксу», постановлением Светов признан виновным в правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток», — отметили в инстанции.

27 июля в центре Москвы состоялась несанкционированная акция. Выйти на митинг людей призвали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. Несмотря на предупреждения МВД о незаконности мероприятия, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

В ходе митинга собравшиеся применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате были задержаны более 1 тыс. человек.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности новой провокации в Москве — Либертарианская партия заявила о намерении провести акцию, но отказалась от предложенной властями площадки на проспекте Сахарова.

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