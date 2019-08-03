Госдеп объяснил суть новых санкций против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей».

Как говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «РИА Новости» в субботу, 3 августа, санкции вводятся «за использование нервно-паралитического вещества «Новичок».

В госдепартаменте отмечают, что эти действия «поставили под угрозу тысячи жизней в Солсбери и Эймсбери и привели к госпитализации Скрипалей, британского полицейского и двух гражданских лиц, один из которых впоследствии умер».

Уточняется, что ограничения вступают в силу в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года (закон CBW).

Санкции вступят в силу 19 августа, после 15-дневного периода уведомления конгресса, и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев. Они могут быть сняты, если РФ выполнит ряд условий, указанных CBW.

В частности, Россия должна предоставить надежные гарантии того, что не готовится к применению химического оружия и не будет применять его в будущем; позволит инспекторам проверить эти гарантии и выплатит возмещение жертвам.

Второй пакет санкций ограничит для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. При этом правительство США определило, что в интересах национальной безопасности необходимо ввести частичные исключения в отношении ограничений по кредитам и экспорту.

Отмечается, что дополнительные экспортные рестрикции будут касаться только материалов, чей экспорт контролируется министерством торговли США по причинам, связанным с нераспространением химического и биологического оружия.

Кроме того, США по отдельности продолжат рассматривать выдачу лицензий на экспорт в РФ космической продукции, наименований, которые относятся к безопасности гражданской авиации. В сообщении подчеркивается, что санкции могут ограничить РФ «доступ к миллиардам долларов».

2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия 4 марта 2018 года, когда в Великобритании были отравлены бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения. Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда был введен запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.