Путин подписал закон о снижении штрафов для РЖД за просрочку доставки грузов

Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении санкций в отношении ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) за нарушение сроков доставки грузов железнодорожным транспортом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 2 августа.

Теперь размер пеней за несвоевременную доставку грузов, не принадлежащих РЖД порожних вагонов или контейнеров сокращается за каждые сутки просрочки с 9% до 6% стоимости перевозки. Штраф не должен превышать 50% платы за перевозку вместо действовавших ранее 100%.

Документ вступил в силу в этот же день.

Также в этот день глава государства утвердил поправки в Налоговый кодекс РФ о снижении НДС на фрукты и ягоды до 10% и увеличении на пальмовое масло до 20%, а также упростил получение разрешения отдельным категориям иностранцев на временное проживание в России.