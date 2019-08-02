Ремонт завершили в роддоме Пушкинской больницы в Подмосковье

В городе Пушкино (Московская область) завершился ремонт в роддоме районной больницы им. профессора Розанова. Учреждение готовится к открытию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Как рассказал заведующий родильным домом Андрей Лесной, в учреждении провели косметический ремонт и плановую дезинфекцию, а также обновили оборудование. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Заведующий также отметил, что если раньше женщины кушали в палатах, то теперь для них специально оборудовали помещение.

Прием пациенток начнется со следующей недели. По полису ОМС в больницу могут попасть все женщины независимо от места проживания.

В июле сообщалось о том, что в Пушкинской больнице им. профессора Розанова начался капитальный ремонт детского инфекционного отделения.