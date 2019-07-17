Детское инфекционное отделение отремонтируют в Пушкинской больнице

В Московской области в Пушкинской больнице им. профессора Розанова начался капитальный ремонт детского инфекционного отделения. Об этом сообщает областной минздрав.

По словам заместителя главврача по административно-хозяйственной части Сергея Каликина, в отделении заменят полы и кровлю, двери и окна, сантехнику и коммуникации, системы отопления и вентиляции и многое другое, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Кроме того, здание оборудуют системой контроля управления доступа — СКУД. Теперь персонал будет использовать пластиковые карты вместо ключей, а посетители смогут воспользоваться видеодомофоном.

Капитальный ремонт планируют завершить в конце октября этого года. Пока пациентов разместят в педиатрическом отделении больницы, которое расположено неподалеку.

Работы проводятся в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». В последний раз ремонт в здании детского инфекционного отделения проводили в 2009 году.