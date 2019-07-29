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Новое оборудование поступило в больницу в подмосковном Дзержинском

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В Дзержинскую городскую больницу в Московской области поступили три реанимационных и анестезиологических монитора, два электрокардиографа, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и рентгеновский аппарат. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава области.

Новые аппараты установили в реанимационном и хирургическом отделениях. Аппарат ИВЛ установят в реанимации, а электрокардиографы разместят в стационаре и поликлиническом отделениях, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По словам главврача учреждения Лиры Овезовой, до конца 2019 года планируется провести ремонт кровли детского инфекционного отделения и отделения гинекологии. Также запланирован ремонт крыши и фасада главного корпуса.

В 2019 году на приобретение оборудования для медицинских учреждений Московской области было направлено 9 млрд рублей.

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