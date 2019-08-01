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Жители Московской области стали меньше ждать приема у врачей

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В несколько раз удалось сократить время ожидания приема у медицинских специалистов после запуска Центра управления регионом в Подмосковье, сообщили в пресс-службе областного Минздрава. Система начала работу в феврале.

При этом значительно выросло число проведенных в месяц исследований. К примеру, если раньше на КТ проводили 6,5 тыс. исследований, то сейчас — 17 тыс. ежемесячно, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

«Для решения выявленных проблем проводится анализ существующих ресурсов, определяются варианты решений», — подчеркнула руководитель областного Минздрава Татьяна Мухтасарова.

В начале июня в Красногорске (Московская область) начал работу центр амбулаторной хирургии. Пациентов могут отправлять домой через несколько часов. Центр расположился в действующей поликлинике Красногорска. Врачи располагают необходимым оборудованием для проведения малоинвазивных хирургических вмешательств.

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