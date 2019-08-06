Испытание виновностью: у россиян в украинской тюрьме проблемы со здоровьем

Военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, перешедшие в 2014 году на службу в российскую армию и затем похищенные Киевом, испытывают в украинской тюрьме серьезные проблемы со здоровьем. Об этом «Известиям» рассказал адвокат россиян Валентин Рыбин. По его словам, ситуация крайне сложная, поэтому защита надеется на скорейшую реализацию обмена заключенными между Москвой и Киевом. Собеседники в российских дипломатических кругах пояснили «Известиям», что РФ готова обсуждать возможность обмена украинских заключенных на россиян, которые удерживаются в соседней стране.

Подорванное здоровье

Военнослужащие были похищены украинскими спецслужбами в ноябре 2016 года возле пункта пропуска «Чонгар» на границе с Крымом. Александра Баранова и Максима Одинцова за госизмену и дезертирство приговорили к 13 и 14 годам заключения соответственно. Состояние здоровья россиян в последнее время заметно ухудшилось, отметил в беседе с «Известиями» Валентин Рыбин.

— У ребят серьезные проблемы со здоровьем. Я не имею право разглашать диагнозы, но ситуация крайне тревожная. Не только на Украине, но и в России — российский омбудсмен и другие лица — ознакомлены со всеми нюансами, — заявил «Известиям» адвокат. — Я надеюсь, что в скором времени между Москвой и Киевом состоится обмен. Сейчас появился шанс на возобновление диалога между странами.

Максим Одинцов отбывает тюремный срок в Житомирской исправительной колонии, Александр Баранов до сих пор находится в киевском следственном изоляторе, добавил Валентин Рыбин.

— Условия в этих учреждениях тяжелые. Человек сталкивается с нехваткой нормальной пищи и витаминов, солнечного света, а также отсутствием качественной медицинской помощи. Разумеется, заключенные ограничены в возможности выходить на прогулки и дышать свежим воздухом, — отметил адвокат.

По мнению адвоката, есть все основания полагать, что двое военнослужащих в случае реализации обмена будут внесены в соответствующие списки и смогут покинуть пенитенциарные учреждения.

— В настоящий момент молодые люди не сталкиваются с психологическим давлением либо физическим насилием, поскольку даже на Украине многие понимают, что оба дела имеют сугубо политический характер. Ведь всем хорошо известно, что украинские власти не только похитили россиян, но еще и обманули моих клиентов в ходе судебного процесса, — добавил Валентин Рыбин.

Киев заявлял о готовности отпустить россиян еще в прошлом году, правда, совершенно по другому треку — в рамках минских соглашений. Украинская генпрокуратура предложила суду ускорить процесс обвинения, отметив, что дела россиян находятся якобы на контроле у бывшего президента Петра Порошенко и в марте 2018-го их должны обменять на украинцев, находящихся в заключении в ДНР. Однако сразу после того как защита согласилась пойти навстречу и отказалась от предоставления ряда доказательств, подтверждающих невиновность россиян, украинская сторона резко прервала переговорный процесс. Таким образом, действия Киева оказались обыкновенной провокацией для быстрого осуждения граждан РФ.

Более того, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в прошлом году требовала от военнослужащих написать письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой организовать их обмен на граждан Украины. Россияне отказались это делать.

К диалогу готовы

Россия готова к диалогу с Украиной в целях урегулирования гуманитарных вопросов, заявил «Известиям» источник в российских дипломатических кругах.

— Москва никогда не отказывалась и не отказывается от решения проблемных вопросов. Безусловно, возвращение российских граждан на родину всегда было первостепенной задачей. Обмен конкретными лицами является одной из возможностей, — подчеркнул собеседник.

Действующий президент соседней страны Владимир Зеленский заявил, что взаимный обмен по формуле «всех на всех» может стать путем для нормализации российско-украинских отношений. Более того, 11 июля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его украинским коллегой, в ходе которого обсуждался вопрос совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако, пояснил, что в настоящий момент у РФ и Украины есть расхождения в понимании процесса обмена. По его словам, речь идет о «различии в людях, кого считать «всеми».

— В Киеве таковыми считают одних, в России — других, — отметил он.

После смены власти на Украине есть вероятность того, что обмен удерживаемыми лицами может завершиться до конца года, считает политолог Денис Денисов.

— В ближайшее время будет сформировано руководство Украины и появятся люди, которые начнут непосредственно отвечать за этот вопрос. Если будет политическая воля с обеих сторон, то всё может завершится позитивно. Необходимо верифицировать списки и потом будет более чем реально провести обмен до нового года, — добавил эксперт.

Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов в 2014 году перешли служить в Российскую армию. Как заявляли в Минобороны РФ, СБУ похитила их и вывезла на территорию Николаевской области. Российских военнослужащих через подставных лиц выманили на территорию Украины «якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины». Сразу после пересечения границы Максим Одинцов и Александр Баранов были задержаны.