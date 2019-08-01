Суд арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал главного подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой Алексея Волянко. Ранее мужчина признался в совершении преступления, сообщила в четверг, 1 августа, объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, Волянко подписал чистосердечное признание, передает ТАСС.

Ранее суд арестовал еще одного подозреваемого в убийстве — Даврона Мухамедова. Он признался, что в ночь преступления ограбил прохожего и после этого распивал спиртное вместе с Григорьевой, но заявил, что не убивал ее. Следствие считает, что смертельные ранения женщине нанес Волнянко, который проводили время вместе с ней и Мухамедовым, после чего они поссорились.

После признательных показаний Волянко с Мухамедова сняли подозрения в убийстве, сообщили в управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Однако он остается под стражей по обвинению в грабеже.

Волянко задержали ранее 1 августа.

Тело Григорьевой обнаружили 22 июля в Московском районе Санкт-Петербурга на улице. Как рассказали друзья убитой, несколько месяцев назад она написала заявление в полицию из-за насильственных действий, примененных к ней со стороны одного из знакомых.