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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве арестован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Мужчина, обвиняемый в убийстве девушки-блогера в Москве, арестован. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.

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Задержанный в ходе следственных действий признался в содеянном и рассказал, что совершил убийство «в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений», рассказали в ведомстве.

31 июля телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео допроса подозреваемого. По информации канала, его зовут Максим Гареев. Мужчина утверждает, что он познакомился с убитой Екатериной Караглановой на сайте, где публиковали свои анкеты девушки, оказывающие интим-услуги на платной основе.

Во время последней встречи Карагланова неоднократно оскорбила его, рассказал Гареев. Она заявила, что у него мало денег, внешность, при которой «ничего не поможет», и он не способен ее сексуально удовлетворить. Когда мужчина собрался уходить и попросил сварить ему кофе, девушка сказала, что «не хочет тратить на него капсулу». После этого он пришел в бешенство и нанес собеседнице не менее пяти ударов ножом. Девушка скончалась.

По словам подозреваемого, он решил скрыться, так как боялся, что, если пойдет в полицию, «жизнь будет кончена», его никуда не возьмут, а выплаты по ипотеке лягут на родителей.

Тело девушки-блогера обнаружили 28 июля в съемной квартире на улице Пырьева. Родители убитой после того, как не смогли связаться с ней, попросили владельца жилья проверить квартиру.

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