СК возбудил дело по факту убийства активистки Елены Григорьевой в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге обнаружили тело гражданской активистки Елены Григорьевой.

По данным ТАСС, 22 июля следователи провели осмотр места происшествия и начали расследование.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалось видео с места убийства женщины. Отмечается, что жители района, где произошел инцидент, ничего не видели и не слышали.

Тело Григорьевой нашли недалеко от школы по Пулковской улице в Московском районе. Правоохранители подозревают в убийстве 40-летнего жителя Башкирии. На данный момент он задержан.

Как рассказали друзья убитой, несколько месяцев назад она написала заявление в полицию из-за насильственных действий, примененных к ней со стороны одного из знакомых.