Задержан новый подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали нового подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Уточняется, что задержанный уже дал показания. По его словам, Григорьеву убил другой мужчина. Следователям удалось установить, что один из них в результате ссоры избил женщину и не менее восьми раз ударил ее ножом в область спины и лица. Активистка скончалась на месте, после чего преступник скрылся.

25 июля по подозрению в убийстве Григорьевой также задержали уроженца Киргизии Мухамедова. Предполагается, что он был знаком с погибшей.

23 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, после того как в Санкт-Петербурге обнаружили тело гражданской активистки Елены Григорьевой. По данным ТАСС, 22 июля следователи провели осмотр места происшествия и начали расследование.

Тело Григорьевой нашли недалеко от школы по Пулковской улице в Московском районе.

Как рассказали друзья убитой, несколько месяцев назад она написала заявление в полицию из-за насильственных действий по отношению к ней со стороны одного из знакомых.