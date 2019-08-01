В Белом море пропала туристическая группа из 10 человек

Спасатели в Карелии начнут поиск десяти туристов, пропавших в Белом море 24 июля, после установления благоприятной погоды. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.

В море выйдут оперативные группы Главного управления ведомства, местного пожарно-спасательного гарнизона и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

«Последний раз туристов видели 24 июля, группа на связь не выходит. Оповещены все проходящие мимо суда и местное население», — цитирует представителя МЧС «Интерфакс». При этом агентство передает со ссылкой на информированный источник, что их след потерялся в Онежском заливе.

Путешественники могут находиться на одном из остров, где они пережидают плохую погоду, сообщает телеканал «Звезда».

Группа из десяти человек вышла на катере из села Сумский. Они планировали отправиться на остров Бережной Сосновец, а затем переправиться на байдарках на остров Бережной Боршовец, остров Кутульда, остров Кондостров и вернуться обратно, уточняет телеканал «360».

31 июля вертолет Ми-8 МЧС России взял на борт туристическую группу из 12 человек в Окинском районе Бурятии. Один из путешественников погиб. Мужчина скончался в походе от сердечного приступа.