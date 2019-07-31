Группу туристов спасли в Бурятии

Вертолет Ми-8 МЧС России взял на борт туристическую группу в Окинском районе Бурятии. Среди путешественников есть погибший. Мужчина скончался в походе от сердечного приступа.

12 человек из Свердловской области находились в труднодоступной местности. Спасатели получили сигнал о помощи. Байкальский спасательный отряд выслал вертолет и поисковую группу.

Туристов обнаружили около места слияния рек Урик и Даялык. Всю группу эвакуировали в поселок Никола Иркутской области.