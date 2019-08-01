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Порошенко поведал о мечтах на ближайшие 10 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что через 10 лет хотел бы быть депутатом Европейского парламента. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

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«Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию (срок полномочий. — Ред.) депутата Европейского парламента», — сказал политик, отвечая на вопрос о том, каким он себя видит через 10 лет.

Политик также рассказал, что за последние пять лет стал «сильнее, опытнее и мудрее».

«Я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Я горжусь Украиной... Я горжусь, что страна кардинально другая. Но… у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа», — добавил экс-президент.

Порошенко также отказался рассуждать о том, напишут ли о нем в учебниках истории, предложив поговорить об этом «через два-три года».

На Украине против Порошенко возбудили восемь уголовных дел. В частности, экс-президента обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти. 1 августа стало известно, что политик, в настоящее время пребывающий с семьей за границей, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам.

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