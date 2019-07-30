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Стал известен пункт назначения покинувшего Украину Порошенко

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Фото: TASS/AP/Kamil Zihnioglu
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Бывший президент Украины Петр Порошенко и его семья улетели из страны в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.

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Как сообщает портал «Страна.ua», они добирались до места назначения двумя самолетами. 28 июля Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучкой Елизаветой вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул.

Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания, передает «Газета.ру». На другом самолете 23 июля улетели в Мюнхен жена Порошенко Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил.

29 июля стало известно, что экс-президент отказался от государственной охраны и уехал вместе с семьей на отдых в Турцию.

14 июля украинское издание Elise Journal со ссылкой на источники в молдавской прокуратуре сообщило о наличии у Порошенко пяти паспортов на разные имена. Отмечалось, что политик является гражданином сразу пяти стран, несмотря на то что на Украине запрещено иметь двойное гражданство.

Ранее против Порошенко возбудили восемь уголовных дел. В частности, экс-президента обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.

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