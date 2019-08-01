Крупный пожар произошел на заводе Exxon Mobil в Техасе

ЧП в Техасе: горит нефтехимическое предприятие компании Exxon Mobil. Власти города Бейтауна сообщили: огонь приблизился к складу с полипропиленом. Тем, кто живет к западу от завода, рекомендовано спрятаться в укрытии. Компания Exxon Mobil ведет мониторинг текущего загрязнения воздуха. В Бейтауне живут 76 тыс. 800 человек, сведений о пострадавших горожанах пока нет.