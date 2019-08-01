Медведев призвал власти сибирских регионов к борьбе с лесными пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание в Красноярске. Глава правительства призвал власти сибирских регионов на борьбу с огнем.

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.