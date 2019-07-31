Компьютерная сеть МИД Чехии подверглась хакерской атаке

Компьютерная сеть министерства иностранных дел Чехии подверглась хакерской атаке. Об этом сообщила пресс-секретарь национального центра борьбы с организованной преступностью Ива Клонова в среду, 31 июля.

По ее словам, в отношении инцидента, который произошел якобы в конце июня, уже заведено уголовное дело, следствию предстоит выяснить, кто именно осуществил кибератаку. При этом Клонова отметила, что хакерам не удалось похитить секретную информацию.

Они взломали ящики электронной почты нескольких сотрудников, но не смогли получить доступ к серверу, через который осуществляется служебная переписка. Он оберегается повышенными мерами безопасности, уточняет ТАСС.

Отмечается, что расследованием в том числе займутся чешские спецслужбы. Им предстоит выяснить, существует ли связь между новой хакерской атакой и нападениями, которые состоялись в 2016 и 2017 годах.

20 июля представитель Скотленд-Ярда сообщил, что электронный почтовый ящик лондонской полиции был взломан хакерами для отправки писем странного, а иногда нецензурного содержания.