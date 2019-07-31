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«Аэрофлот» назвал преждевременными выводы о причинах ЧП в Шереметьеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В авиакомпании «Аэрофлот» назвали публикацию в СМИ причин крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево попыткой давления на комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК), проводящего расследование ЧП.

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В комментарии пресс-службы «Аэрофлота» указывается на то, что в отчете МАК от 14 июня не делается выводов о причинах трагедии, а лишь подробно рассказывается о работе самолета и действиях экипажа в условиях ЧП.

«Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам», — говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

В пресс-службе авиакомпании призвали СМИ, общественность и должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах трагедии 5 мая.

«Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности», — подчеркивается в сообщении.

31 июля СМИ распространили информацию о том, что следователи якобы считают основной причиной трагедии ошибку пилотов.

Лайнер SSJ-100 «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва–Мурманск, 5 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после взлета.

Сначала в фюзеляж ударила молния, после этого у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Затем при посадке у самолета подломились стойки шасси. При ударе о землю он загорелся.

В результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Отмечалось, что комиссия МАКа планирует провести эксперименты на полнопилотажном тренажере, чтобы оценить действия экипажа.

Возбуждено уголовное дело, к расследованию трагедии подключилось Европейское агентство по безопасности полетов (EASA).

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