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На сайте ГИБДД впервые опубликовали карту со всеми камерами на дорогах

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В среду, 31 июля, Госавтоинспекция опубликовала на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о расположении камер на дорогах. Спустя час сайт ГИБДД перестал работать, а при попытке зайти на страницу появлялась надпись «ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России». Сейчас портал вновь доступен для автолюбителей.

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Расположение камер на дорогах можно посмотреть в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». Здесь пользователи могут выбрать интересующий их регион, а затем на интерактивной карте найти нужную область. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, данный раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией.

Интерактивная карта была разработана специалистами Госавтоинспекции по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое состоялось 26 июня 2019 года.

26 июля сообщалось, что число погибших в ДТП на дорогах Москвы сократилось на 9,7% за первые шесть месяцев текущего года. По словам заместителя мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, с начала 2019 года в столице было организовано более 200 мероприятий по усилению дорожной безопасности. На 105 перекрестках в местах повышенной аварийности перенастроен алгоритм работы светофоров, а в очагах аварийности установлены 62 новые дорожные камеры.

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