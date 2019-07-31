Три новых ФАПа построят в одном из районов Татарстана

В Бугульминском районе Республики Татарстан в 2020 году планируют построить три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и увеличить количество мест в роддоме. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новые ФАПы будут построены в селах Вязовка, Петровка и Плодопитомник. Это обеспечит местных жителей базовым набором медицинских услуг, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на «Бугульминскую газету».

В 2020 году планируют завершить строительство блока «А» роддома на 100 мест. Сейчас, по распоряжению кабмина республики, проводятся проектно-сметные работы на сумму 2,7 млн рублей.

В следующем году также запланирован капитальный ремонт зданий стационара центральной районной больницы, кухни и патологоанатомического корпуса. Стоимость работ ориентировочно оценили в 383,6 млн рублей.

За последние пять лет в Бугульминском районе построили один ФАП в селе Спасском, отремонтировали детскую поликлинику, карабашскую врачебную амбулаторию и станцию скорой помощи.