Прямой эфир
Сюжет:

Три новых ФАПа построят в одном из районов Татарстана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бугульминском районе Республики Татарстан в 2020 году планируют построить три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и увеличить количество мест в роддоме. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новые ФАПы будут построены в селах Вязовка, Петровка и Плодопитомник. Это обеспечит местных жителей базовым набором медицинских услуг, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на «Бугульминскую газету».

В 2020 году планируют завершить строительство блока «А» роддома на 100 мест. Сейчас, по распоряжению кабмина республики, проводятся проектно-сметные работы на сумму 2,7 млн рублей.

В следующем году также запланирован капитальный ремонт зданий стационара центральной районной больницы, кухни и патологоанатомического корпуса. Стоимость работ ориентировочно оценили в 383,6 млн рублей.

За последние пять лет в Бугульминском районе построили один ФАП в селе Спасском, отремонтировали детскую поликлинику, карабашскую врачебную амбулаторию и станцию скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Татарстан станет пилотным регионом по модернизации службы занятости
За полгода в Татарстане освоили треть средств на нацпроекты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017