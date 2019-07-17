За полгода в Татарстане освоили треть средств на нацпроекты

С января по июнь Татарстан освоил почти треть из 23,7 млрд рублей, выделенных на реализацию национальных проектов в 2019 году. О цифре в 7,5 млрд рублей сообщил глава республики Рустам Минниханов.

В частности, минсельхоз РТ освоил 4,2% выделенных средств, минстрой — 5,3%, минздрав — 15,2%, минтранс — 25%, пишет Inkazan.ru. Из общей суммы 16,8 млрд рублей поступили из федерального бюджета.

Напомним, в этом году в Татарстане по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 77 участков дорог регионального значения, общая протяженность которых составляет 108,3 км.