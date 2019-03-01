Татарстан станет пилотным регионом по модернизации службы занятости

В Татарстане запустят проект по модернизации службы занятости. Республика станет одним из пилотных регионов. А в общей сложности зоной нововведений в этой сфере в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» станут 16 регионов РФ.

К окончанию проекта, которое запланировано на 2024 год, модернизированные службы занятости появятся во всех регионах, сообщил в кулуарах Санкт-Петербургского международного форума труда глава департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.

В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на форуме, отметил, что Россия сейчас по показателю производительности труда находится на уровне стран «большой семерки», но 1980-х годов XX века. По его словам, выработка на одного работающего в России примерно $23 в час, а у американцев примерно в три раза больше.

Целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является увеличение роста производительности на средних и крупных предприятиях до 5% в год, уточняет ИА «Татар-информ».