В Минсельхозе назвали возможные причины массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел в регионах России может быть связана с распространением вредителей из-за ранней весны и с их устойчивостью к инсектицидам. Об этом 30 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минсельхоз России и данные Федерального научного центра пчеловодства.

Как отметили в министерстве, раннее наступление весны и высокая температура воздуха привели к быстрому размножению вредителей.

«Применение инсектицидов с одним и тем же действующим веществом вызвало выработку резистентности к ним у каждого последующего поколения, в результате чего возникла необходимость использования других инсектицидов, которые наиболее опасны для медоносных пчел», — говорится в сообщении.

В научном центре полагают, что другой причиной массовой гибели пчел могло стать нарушение инструкции по применению пестицидов от 14 июня 1989 года и несоблюдение СанПиН «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозке, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов».

26 июля массовую гибель пчел зафиксировали в ряде районов Томской области, а в начале лета — в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае.

19 июля президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов заявил, что массовая гибель пчел в России в результате обработки ядохимикатами сельхозземель может привести к дефициту меда в некоторых регионах.