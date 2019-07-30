В Госдуме раскритиковали идею блокировать онлайн-кассы из-за нелегалов

Попытка устранить онлайн-площадки по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками не решит проблему безопасности, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Госдуму инициативу создать соответствующий правовой механизм, написали 30 июля «Известия». Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, включая BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы».

Отмечается, сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы. В ООП подчеркнули, компании-перевозчики зачастую не платят налогов и формируют так называемый серый рынок. Кроме того, это влияет на безопасность.

Что не так с инициативой ООП

Для того чтобы бороться с нелегальными перевозчиками, в конечном счете придется останавливать такие автобусы-нарушители на дороге, считает Васильев.

Однако местные власти не всегда готовы пойти на это, потому что у них бывают собственные интересы в бизнесе перевозок, сказал депутат.

«Гораздо проще оштрафовать частного таксиста за отсутствие лицензии, чем наказать фирму-перевозчик, у которой 20 автобусов, которые перевозят пассажиров регулярными рейсами из одного областного центра в другой», — отметил он.

Предложение ООП опасно тем, что при попытке устранить конкретные площадки, под ограничения попадут не только плохие сервисы, но и хорошие, уверен политик.

В конечном итоге ограничение количества продажи билетов может привести к тому, что людей снова загонят на автовокзалы ради покупки билета, предупредил Васильев.

Реально повысить безопасность

Повысить безопасность пассажирских перевозок на деле помогут штрафы за отсутствие онлайн-касс на общественном транспорте. До 1 июля 2020 года в России действует мораторий на эти штрафы, напомнил депутат Васильев.

«Онлайн-кассы позволили бы всех перевозчиков обелить, и любая продажа билета стала бы официальной и регистрировалась бы на сайте налоговой инспекции. Эта цепочка позволяла бы выявить те места, где просто собирают деньги наличными, часть отдают в кассу предприятия, а часть расходится по карманам», — сказал парламентарий.

Инициативу общественной организации депутат пообещал рассмотреть в осеннюю сессию.

Ранее в июне стало известно, что Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании «Транс Лайн» о запрете на территории России сервиса BlaBlaCar (ООО «Комьюто Рус»). Как следует из картотеки дел, предварительные слушания состоятся 1 августа.