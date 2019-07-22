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BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Сервис поиска совместных поездок BlaBlaCar подтвердил информацию о том, что одного из пассажиров подвезли в кабине машиниста поезда. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили РБК в пресс-службе сервиса.

Там отметили, что аккаунт пользователя сервиса заблокирован.

Информация о том, что один из пользователей сервиса совместных поездок проехался в кабине машиниста поезда, появилась 18 июля. В РЖД и BlaBlaCar начали соответствующую проверку. При этом в пресс-службе сервиса отметили, что два года назад сообщения о подобной поездке оказались ложью.

24 июня стало известно, что арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании «Транс Лайн» о запрете на территории России сервиса BlaBlaCar (ООО «Комьюто Рус»). Согласно тексту заявления, истец просит признать запрещенной к распространению на территории РФ информации на сайтах blablacar.ru и m.blablacar.ru и в мобильном приложении Blablacar.

BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. На территории России он осуществляет деятельность с 2014 года. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы.

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