Прямой эфир

Билетные онлайн-кассы предложили блокировать в России из-за нелегалов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов хотят блокировать за сотрудничество с нелегальными перевозчиками.

Карта нелегальных автобусов: пассажиры проконтролируют перевозчиков
Общероссийское объединение пассажиров выступило за повышение безопасности транспорта с помощью цифровизации и онлайн-мониторинга

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать соответствующий правовой механизм, письмо с инициативой (есть у «Известий») направлено в Госдуму.

Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов — помимо BlaBlaCar, это «Яндекс.Автобусы», страницы на «Туту.ру», «Связной Трэвел», OneTwoTrip и др. В ООП отмечают, что сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы.

В письме отмечается, что компании-перевозчики зачастую не платят налогов и формируют так называемый серый рынок. Кроме того, указывается, что это влияет на безопасность.

Инициатива общественной организации будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

В то же время эксперты считают, что борьбу нужно вести не с сайтами, а с нелегалами, так как у агрегаторов нет возможностей наверняка определить легальность перевозчика.

Подробнее — в материале «Известий»:

Кому-то не повезет: для билетных онлайн-касс готовят черный список

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Координатор «Синих ведерок» оценил предложенные Минтрансом меры регулирования карпулинга
BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017