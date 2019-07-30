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Круглый стол, посвященный международному Дню борьбы с гепатитом, в МИЦ «Известия». Трансляция

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Круглый стол, посвященный международному Дню борьбы с вирусными гепатитами, проходит в пресс-центре МИЦ «Известия». Мероприятие проходит при участии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Участники мероприятия:

  • Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального собрания Российской Федерации;
  • Гайдеров Андрей Александрович, заместитель директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения РФ;
  • Чуланов Владимир Петрович, доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, руководитель научно-консультативного клинико-диагностического центра (НККДЦ) ЦНИИЭ, руководитель референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами;
  • Жулёв Юрий Александрович, президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов;
  • Коваленко Никита Витальевич, председатель правления МОО «Вместе против гепатита»;
  • Малинникова Елена Юрьевна, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, главный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук;
  • Михайлов Михаил Иванович, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Научно-исследовательского института молекулярной и персонализированной медицины, доктор медицинских наук;
  • Городин Владимир Николаевич, заместитель директора по координации инфекционной службы НМИЦ фтизиопульмонологии;
  • Шкурко Татьяна Всеволодовна, директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы».

Вирусные гепатиты представляют одну из главных угроз человечества XXI века — на сегодняшний день только от хронического гепатита С страдает каждый сотый житель планеты, а общее число больных различными формами гепатита идет на сотни миллионов человек.

Широкое распространение болезни и высокие показатели смертности обусловили появление под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) глобальной стратегии, которая предусматривает снижение числа больных хроническими вирусными гепатитами на 40% к 2020 году и полную элиминацию вируса гепатита С в качестве угрозы обществу к 2030 году. В мае 2016 года на Всемирной ассамблее здоровья Российская Федерация наряду с другими странами – членами ВОЗ подписала глобальную стратегию, активно включившись в работу по преодолению угрозы вирусных гепатитов.

В рамках организуемого круглого стола ведущие эксперты страны по проблемам лечения гепатита С совместно с пациентским сообществом и представителями бизнеса обсудят подходы к разработке дорожной карты по элиминации вирусных гепатитов в соответствии с целями глобальной стратегии ВОЗ, а также рассмотрят комплекс мер по повышению осведомленности о заболевании и его профилактике среди населения всех возрастов.

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