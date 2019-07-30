В столичных клиниках делали аборты лжеакушеры

В Москве выявили сразу несколько клиник, где делали нелегальное прерывание беременности. Люди без медицинского образования продавали препараты, вызывающие схватки, всем желающим. Противопоказания, индивидуальная непереносимость — проблема пациента. Операцию сделали даже женщине на сроке больше допустимых 12 недель.