Стали известны подробности убийства девушки-блогера в Москве

В Москве жестоко убили 24-летнюю модель и тревел-блогера. Обнаженное и обезображенное тело девушки нашли в чемодане. Накануне Екатерина Карагланова не вышла на связь, родители поехали к ней домой.

Девушка жила одна в съемной квартире и часто путешествовала. Около 80 тыс. подписчиков следили за жизнью блогера в Instagram. Помимо поклонников у девушки были и недоброжелатели.

По одной из версий следствия, Екатерину убили из ревности. На камеру в подъезде девушки попал подозрительный мужчина. Незнакомец скрылся через четыре часа с чемоданом в руках и в перчатках, хотя на улице была почти 30-градусная жара.