Борис Джонсон и его девушка переедут на Даунинг-стрит в понедельник

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переедет в резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10, в понедельник, где будет жить вместе со своей девушкой Кэрри Симондс. Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя британского премьера.

Разница в возрасте 55-летнего Джонсона и Симондс — 24 года. 24 июля она присутствовала на торжественной церемонии нового главы правительства на Даунинг-стрит, 10. Тем не менее Джонсон решил не брать с собой девушку в Букингемский дворец, когда королева Великобритании Елизавета II наделяла его полномочиями главы правительства. Сообщается, что премьер до сих пор не завершил бракоразводный процесс с писательницей и адвокатом Мариной Уилер, с которой прожил 25 лет.

Как сообщают СМИ, после вступления в должность Джонсон ни разу не оставался в резиденции на ночь и всегда возвращался домой. По информации газеты Daily Telegraph, он решил обосноваться в более просторной квартире над офисом министра финансов, находящейся в 11-м доме на Даунинг-стрит. Уходящий в отставку министр финансов Филип Хаммонд оставил свою мебель в квартире до воскресенья, по этой причине Джонсон не мог переехать раньше понедельника.

26 июля стало известно, что британский премьер планирует завести в резиденции собаку. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mirror, Джонсон рассказал о своих намерениях после того, как официально занял пост главы правительства.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра 24 июля. В своей программной речи он заявил, что намерен вывести страну из Евросоюза без всяких «если» и без всяких «но» 31 октября.

Ранее нынешний премьер возглавлял британский МИД. Ему пришлось покинуть пост из-за разногласий по Brexit с Терезой Мэй, занимавшей на тот момент пост главы правительства.