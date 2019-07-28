Прямой эфир

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист китайского портала Sohu назвал Сахалин большой потерей для Пекина и объяснил, почему страна сожалеет об утрате острова.

Земля за краем Земли: как Сахалин стал российским
165 лет назад над островом был впервые поднят российский флаг

В своем материале он рассказал, что в древние времена Сахалин принадлежал Китаю, однако в XIX веке Российская империя пообещала поддерживать страну в войнах против Британии и Франции. В обмен на такую гарантию Китай отдал множество своих земель, в том числе и остров.

Автор статьи объяснил, что на острове огромное количество природных ресурсов, которые могут обогатить Россию на $500 млрд. Именно поэтому «утрата Сахалина — большая потеря для Китая», отметил он.

Помимо этого журналист вспомнил, как российские археологи обнаружили каменную стелу с древними иероглифами и решили обратиться к китайским специалистам, которых «охватила грусть» от увиденного.

На стеле были высечены стихи императора Цяньлуна, правившего в XVIII веке. Они повествовали о его успехах и его непревзойденности.

«Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными...», — написал он.

В июне СМИ рассказали об отношении СССР к сан-францисскому договору по Курилам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров попросил Японию не будоражить общественность темой мирного договора
Россия выразила Японии протест из-за ролика с японскими Курилами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017