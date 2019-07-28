В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu назвал Сахалин большой потерей для Пекина и объяснил, почему страна сожалеет об утрате острова.

В своем материале он рассказал, что в древние времена Сахалин принадлежал Китаю, однако в XIX веке Российская империя пообещала поддерживать страну в войнах против Британии и Франции. В обмен на такую гарантию Китай отдал множество своих земель, в том числе и остров.

Автор статьи объяснил, что на острове огромное количество природных ресурсов, которые могут обогатить Россию на $500 млрд. Именно поэтому «утрата Сахалина — большая потеря для Китая», отметил он.

Помимо этого журналист вспомнил, как российские археологи обнаружили каменную стелу с древними иероглифами и решили обратиться к китайским специалистам, которых «охватила грусть» от увиденного.

На стеле были высечены стихи императора Цяньлуна, правившего в XVIII веке. Они повествовали о его успехах и его непревзойденности.

«Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными...», — написал он.

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