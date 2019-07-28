В Эстонии вновь призвали восстановить памятник солдату СС

Некоммерческая организация «Клуб друзей Эстонского легиона» запросила у властей разрешение на установку копии монумента солдату СС. Памятник предлагается поставить на кладбище поселка Лихула, на месте ранее демонтированного оригинала, пишет ТАСС 28 июля.

Мемориал с изображением солдата в форме СС с автоматом в руках и с эмблемой 20-й эстонской дивизии «Ваффен-СС» был установлен в 2002 году в городе Пярну. После ряда протестов его демонтировали. В 2004 году власти поселка Лихула добились разрешения установить памятник на кладбище, но и оттуда его впоследствии убрали. Сейчас монумент находится в Музее борьбы за свободу Эстонии под Таллином.

Инициатива создания копии памятника принадлежит активистам Консервативной народной партии, идею поддержал спикер парламента Хенн Пыллуаас. Активисты пытались узнать, кому принадлежат права на памятник. Однако эстонский премьер Юри Ратас призвал не использовать память о Второй мировой войне в политических и идеологических целях.

Вопрос установки копии будет обсуждаться советом волости Ляэнаранна 22 августа.

В российском посольстве идею назвали кощунственной и оскорбляющей память тех, кто боролся с фашизмом.