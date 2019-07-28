Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX

Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, европейские страны проявили интерес к участию в этом механизме, передает «РИА Новости».

Ранее в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что система INSTEX пока не заработала полностью, хотя уже находится на финальной стадии подготовки.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также восстановлении экономических санкций в отношении Ирана. Спустя год Тегеран заявил о прекращении выполнения обязательств по СВПД в части, касающейся запасов обогащенного урана. Евросоюз ради спасения соглашения пообещал разработать платежный механизм для расчетов с Ираном.

INSTEX — «Инструмент для поддержки торговых обменов» (Instrument in Support of Trade Exchanges) — призван обеспечить торговлю с Тегераном в обход санкций Вашингтона. О его создании страны Евросоюза — Германия, Франция и Великобритания — объявили 31 января.